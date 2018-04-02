Депутаты Заксобрания вспомнили о «прощении и смирении» и сохранили мандат Армену Карапетяну. Впереди — суд с прокуратурой

14:08 | 3.04.2018

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области не смогли принять решение о досрочном сложении полномочий Арменом Карапетяном, на чем настаивала прокуратура. За лишение полномочий проголосовало 23 парламентария (преимущественно члены фракции «Единой России»), против — 9, еще 13 народных избранников не приняли участия в голосовании. Таким образом, для принятия решения не хватило всего три голоса.



Старший помощник прокурора Свердловской области по взаимодействию с региональным Заксобранием и правительством Ксения Масалова уже заявила, что надзорное ведомство поддерживает собственный акт реагирования, который связан с несвоевременным предоставлением Карапетяном сведений о доходах об имуществе на двух несовершеннолетних детей 2004 и 2012 годов рождения.



«В случае если полномочия не будут прекращены досрочно, у прокуратуры есть право на обращение в суд», — отметила представитель прокуратуры.



За Армена Карапетяна заступились как его однопартийцы, так и коммунисты — бывшие и действующие.



Депутат от КПРФ Александр Лыдыгин напомнил, что трое депутатов городской думы Екатеринбурга тоже были уличены в сокрытии доходов, но никто их полномочий не лишил. Он отметил также, что на детях Карапетяна не было записано никакого имущества, то есть у него не было мотива скрыть что-либо.



«Можно ли лишить депутата мандата на основании технической ошибки? Мы даем прокуратуре мощнейший инструмент для давления на депутатов», — сказал Ладыгин.



Справедливоросс Андрей Жуковский призвал к смирению и прощению, а Вячеслав Вегнер вспомнил о кандидате в президенты РФ Грудинине, у которого были счета за рубежом, но с выборов его никто не снял.



«Нам надо задуматься: сегодня мы с расправимся с Карапетяном, а завтра с любым из нас может расправиться прокуратура», — обратился Вегнер к присутствующим.



Как и ожидалось, самым эмоциональным стало выступление самого Армена Карапетяна.



«У меня шесть детей. Пока. Я считаю себя очень счастливым человеком, это мое богатство. Я благодарю Бога за то, что он мне подарил столько детей. У меня не будет обид на вас, голосуйте, как хотите, только единственная просьба — не обсуждайте детей, мы ради них и живем, это наши ангелочки, наши с вами крылья, за счет них мы и летим», — заявил Карапетян.



По его словам, дети, которые не были указаны в декларации о доходах, были указаны им в анкете, которую он подавал в отдел кадров Засобрания после избрания.



Как выяснилось в ходе сегодняшнего заседания, в декларации о доходах за 2015 год Карапетян также «забыл» указать двух своих детей, но тогда это почему-то не было предметом для прокурорского рассмотрения.