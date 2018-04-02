Екатеринбуржец выбросил с балкона 13-го этажа кота и отделался штрафом

13:41 | 3.04.2018

В Екатеринбурге вынесли приговор 37-летнему местному жителю, работающему охранником в одном из алкомаркетов. Мужчину обвинили в жестоком обращении с животным.



Инцидент произошел 12 января 2018 года на улице Павла Шиманова. Екатеринбуржец употреблял спиртное, затем лег спать. Ночью его разбудил шум: два его кота затеяли драку. Тогда неадекватный мужчина схватил одного из них — черного, по кличке Симба — и выбросил с балкона своей квартиры, расположенной на 13-м этаже, после чего спокойно сел смотреть телевизор. Животное, разумеется, погибло.



По данным фактам возбудили уголовное дело. В результате суд назначил наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.





Фото: 4vsar.ru