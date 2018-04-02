ЕВРАЗ НТМК изготовил металлопрокат для строительства новой аглофабрики ММК

13:20 | 3.04.2018

ЕВРАЗ НТМК изготовил более 7 тыс. тонн металлопроката для строительства новой агломерационной фабрики Магнитогорского металлургического комбината.



Основной объём отгрузок составила двутавровая балка, а также стальной круг 150 09Г2С. Прокат предназначен для возведения основных конструкций: агломерационного цеха (тракт подачи шихты, коллектор сборных отходящих агломерационных газов), здания агломерационных машин № 1 и 2, линейных охладителей, здания узла вторичного перемешивания шихты, здания отбора и подготовки проб.



«В прошлом году объёмы использования строительной балки в Уральском регионе возросли, — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. — Использование нашей продукции в стратегически важном промышленном объекте ММК подтверждает качество и долговечность тагильского металла».



В 2017 году ЕВРАЗ НТМК единственный в России начал производство строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. Также на комбинате было освоено 15 новых двутавровых профилей: 4 по американскому стандарту ASTM и 11 в развитие российской линейки двутавров по новому национальному стандарту ГОСТ Р, которые можно использовать при строительстве зданий на стальном каркасе.



Инвестиции ММК в строительство аглофабрики № 5 составляют около 22 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Новая аглофабрика обеспечит доменный цех ММК высококачественным агломератом, произведенным с использованием самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий.