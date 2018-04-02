За два года в Свердловской области возбудили 17 уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков

13:14 | 3.04.2018

В 2017 году прокуратура провела четыре масштабные проверки застройщиков в Свердловской области. В результате выявлено почти 100 нарушений, внесено 33 представления, возбуждено 6 административных производств.



Всего за два года в регионе было возбуждено 17 уголовных дел в отношении руководства строительных компаний, сейчас расследуется 7 таких дел в отношении руководителей ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент», ООО «Рубикон-Аэро Инвест», ООО «БЗСК СтройИнвест», ООО «Диарт-Урал», ООО «Уральско-Сибирская железнодорожная проектно-строительная компания», ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» и ООО «Уралэнергостройкомплекс».





Фото: novostroyki-oren.ru