Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 апреля 2018 года

12:59 | 3.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 02.04.2018 до 08:00 03.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 114 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 84. Из них 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 4 грабежа, 25 краж чужого имущества, в том числе 4 квартирные, 2 угона, мошенничество, 5 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых все — хранение.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадало 3 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 1580 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 130 сотрудников полиции, 3 сотрудника ИТГ ОМОН Росгвардии и 3 сотрудника частного охранного предприятия. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области