В Верхней Пышме у должника изъяли автомобиль УАЗ

12:52 | 3.04.2018

Житель Верхней Пышмы задолжал банку 320 тысяч рублей. Так как он отказался добровольно погашать задолженность, судебные приставы арестовали его автомобиль УАЗ HUNTER 2016 года выпуска.



- В ходе рейда судебным приставом-исполнителем по месту работы должника обнаружено залоговое транспортное средство. Вышеуказанный автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение представителю банка, - сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



Позже уралец согласился передать автомобиль банку в счет погашения долга.





Фото: newizv.ru