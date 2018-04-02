В Слободо-Туринском районе снег складируют рядом с жилыми домами

12:30 | 3.04.2018

Прокуратура выявила в Слободо-Туринском сельском поселении незаконные «сухие» свалки снега. Установлено, что с 1 по 12 марта 2018 года МУП «Трэффик» вывозил из села Туринская Слобода снег и размещал его вблизи жилых домов на улице Подгорной без согласования с территориальным отделом Роспотребнадзора, что является нарушением законодательства.



По результатам прокурорской проверки возбуждено административное дело в отношении МУП «Трэффик». Кроме того, в адрес главы муниципального образования внесено представление об устранении нарушений.





Фото: savebest.ru