Отменены прямые выборы мэра Екатеринбурга

12:05 | 3.04.2018

В Екатеринбурге отменены прямые выборы главы города. Сегодня, на заседании Законодательного собрания Свердловской области, 42 депутата из 46 приняли законопроект, предложенный губернатором Евгением Куйвашевым.



Напомним, что законопроект предусматривает избрание главы Екатеринбурга депутатами городской думы из числа предложенных конкурной комиссией кандидатов.