Сотрудники ФСБ изъяли в Екатеринбурге копии секретных топографических карт военного назначения

11:49 | 3.04.2018

Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из Крыма и Омской области пресекли деятельность группы, причастной к незаконному сбору секретных материалов - топографических карт военного назначения. Сообщается, что они предназначались для передачи иностранной стороне.



- По местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в гг. Екатеринбурге, Симферополе и Омске были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт ГШ ВС РФ, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.



Задержанных предостерегли от преступлений по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Отмечается, что ранее один из них уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.





Фото: ria-glas.ru