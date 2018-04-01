Дело алапаевца, чуть не отпилившего голову своему коллеге, передано в суд

11:34 | 3.04.2018

Алапаевский городской суд скоро рассмотрит уголовное дело по обвинению 45-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, передает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



По версии следствия, 7 января 2018 года алапаевец на фоне конфликта убил бензопилой своего знакомого. Как ранее сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчины работали вместе, занимались заготовкой дров.



- По предварительным данным, во время «фуршета» между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил второго. Простить такое даже близкому приятелю оказалось делом невозможным, вероятно, «приняли на грудь» чересчур много. Хозяин частного дома недолго думая схватил бензопилу, завел ее и, словно маньяк из фильма ужасов, начал пилить в прямом смысле этого слова обидчика в области головы, едва не отчленив ее полностью, — рассказал полковник Горелых.





Фото: В. Н. Горелых