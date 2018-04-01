Всем спасибо, я ухожу. В Свердловском заксобрании на одного справедливоросса стало меньше

11:22 | 3.04.2018

Сегодня утром Законодательное собрание Свердловской области рассмотрело вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Евгения Лобова.



Планировалось, что вопрос о прекращении полномочий парламентария, написавшего заявление об уходе, будет рассмотрен в конце заседания, но что-то пошло не так, и буквально перед началом заседания вопрос был поставлен на первое место в повестке. 44 депутата из 45 проголосовали за удовлетворение просьбы Евгения Лобова. В прощальном слове отставной парламентарий поблагодарил бывших коллег за совместную работу и сказал, что решение сложить полномочия депутата является сугубо личным. Решение о том кто займёт его место, будет принимать региональное отделение «Справедливой России».



Кстати, вопрос о досрочном прекращении полномочий еще одного депутата от «Справедливой России», Армена Карапетяна, сдвигать не стали, его рассмотрение состоится во второй половине дня.



Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ