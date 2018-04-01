Аркадий Дворкович о «Екатеринбург Арене»: «На 95% все в порядке»

Заместитель председателя Правительства РФ, председатель федерального организационного комитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович оценил готовность «Екатеринбург Арены» на 95%, об этом он рассказал после посещения стадиона.- По оценкам, которые мы получили и от представителей оргкомитета, и от болельщиков - я напрямую с некоторыми болельщиками, с теми, кого знаю здесь, в Екатеринбурге, связывался - на 95% все в порядке. 5% связаны либо с погодными условиями - летом, надеюсь, все-таки снега не будет, либо с отдельными организационными темами, которыми легко можно будет позаниматься в оставшееся время. Все замечания и проблемы устранимы. Они не носят какого-то системного характера. Это рабочие вопросы, которые неизбежно возникают на любом мероприятии, - сказал Дворкович.Среди недочетов - организация питания, завершение работ по обеспечению навигации, а также уборка территории, установка урн и тому подобное.- Остальное связано, скорее, с погодой - где-то сколькие ступеньки. Но это все небольшие нюансы, которые мы точно устраним, - добавил Дворкович.Напомним, что 1 апреля на «Екатеринбург Арене» прошел первый тестовый матч, стадион посетили около 18 тысяч болельщиков.- Сегодня наш Центральный стадион, «Екатеринбург Арену», осматривал вице-премьер РФ, председатель федерального оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович. Стадион ему понравился. По его словам, он готов на 95%. Еще 5% недочетов связаны с погодными условиями или отдельными оргвопросами, которые мы обязательно решим. Мы увидели все эти нюансы во время первой тестовой игры (за этим тестовые матчи и проводятся), и у нас достаточно времени на доработки. Рад, что Аркадий Владимирович высоко оценил работу уральцев, занимавшихся строительством стадиона, - написал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.