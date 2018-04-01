Площадка «Иннопрома-2018» реализована на 95 %

11:05 | 3.04.2018

Выставочные площади «Иннопрома-2018» и Российско-китайского ЭКСПО реализованы на 95 %. Напомним, что оба мероприятия пройдут в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. В этом году участие примут такие страны, как Германия, Италия, Япония, Швейцария, Индия, Франция, а страна-партнер этого года — Корея — представит порядка 120 компаний.



— Мы фиксируем новый рекорд, связанный с национальными экспозициями, количество которых увеличивается: выставочные площади покупают правительства различных стран для своих компаний в основном в сфере среднего бизнеса. Участие среднего бизнеса — это важный индикатор. Предпринимателям интересна как выставка в целом, так и Свердловская область в частности, — отмечает вице-президент ГК «Формика» Антон Атрашкин.



Свердловская область на своем стенде представит экспозицию, посвященную концепции «умного города» через внедрение цифровых технологий и теме ЭКСПО-2025.



Сейчас в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» продолжается подготовка выставок. В ближайшее время прибудут представители страны-партнера, которые оценят готовность площадки.