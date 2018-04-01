Зубной техник ачитской больницы отделался штрафом за мошенничество с протезами

10:48 | 3.04.2018

Вынесен приговор в отношении бывшего зубного техника Ачитской центральной районной больницы Ниязхана Набиева. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.



По версии следствия, Набиев незаконно получил зарплату – более 30 тысяч рублей – по фиктивным документам об изготовлении зубных протезов для 27 льготных пациентов.



На основании документов, составленных Набиевым, больнице было перечислено более 290 тысяч рублей, в том числе зарплата зубного техника за изготовление протезов.



Учитывая раскаяние Набиева и его пенсионный возраст, суд назначил ему мягкое наказание – штраф в 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.





Фото: bzns.media