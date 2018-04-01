Темпы строительства новых школ в Екатеринбурге недостаточны

10:32 | 3.04.2018

Об этом заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев в эфире программы «Открытая студия».



В эфире телеканала он рассказал о планах мэрии по увеличению темпов строительства новых школ, но отметил, что объём строительства учебных заведений явно недостаточен для города.



«Строящейся остается школа № 1 на ВИЗ-бульваре. В этом году мы начинаем строительство школы № 80 на Кировградской. Также есть порядка 6 проектов, которые готовы к финансированию. Тот объем строительства школ, который есть сейчас, недостаточен, его надо наращивать», — сказал замглавы администрации.



При этом Алексей Белышев акцентировал внимание на главной проблеме, которая мешает появлению в городе новых школ. Проблема, на самом деле, стара как мир — нехватка финансирования.



«Мы стараемся увеличить объемы финансирования. Так, школы в Академическом и Солнечном финансируются уже не только за счет средств субъекта и администрации города, но и за счет федеральных. Готовность наших проектов закрывает на ближайшие 3–4 года объемы строительства. Школы № 173 на Народной Воли, № 167 на Фрезеровщиков, на улицах Кранолесья, Котельникова, Рощинской и Советской имеют всю проектную документацию. Мы готовы хоть завтра объявить конкурс о начале строительства. Весь вопрос в источниках финансирования», — заявил замглавы администрации по вопросам строительства.



Фото: екатеринбург.рф