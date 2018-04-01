Евгений Куйвашев презентует делегации МБВ заявочное досье Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с заместителем председателя Правительства РФ Аркадием Дворковичем и генеральным директором Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светланой Сагайдак принимает участие в презентации заявочного досье членам инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в столицу Урала накануне.Инспекционная комиссия Международного бюро пробудет в Екатеринбурге до 5 апреля. В частности, инспекторы осмотрят площадку, зарезервированную под выставку.Делегацию МБВ из девяти человек возглавил Джай-Чул Чой — посол Кореи в Дании. Также в ее составе заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен. 5 апреля комиссия отправится в Москву, где состоятся встречи с руководством РФ.Отметим, что ранее, 5–8 марта, инспекционная комиссия МБВ уже посетила Японию, на 17–19 апреля запланирован визит в Азербайджан. Напомним, что за право проведения ЭКСПО Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победителя узнаем в ноябре этого года.