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09:42 | 3.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 2 апреля 2018 года
Так, около 07:50 в Екатеринбурге на бульваре Д.-Уральского, около дома № 2, женщина — водитель автомобиля «Ниссан-Патрол», двигаясь по бульвару Д.-Уральского со стороны ул. Московской в сторону ул. Амундсена, допустила наезд на пешехода, женщину 1946 года рождения, переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому перекрестку. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке со стороны пешехода, который перед переходом не убедился в безопасности.
В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, госпитализирована в ГКБ № 24.
В 11:50 в Екатеринбурге на проспекте Ленина водитель автомобиля «Форд-Фокус», двигаясь по проспекту Ленина, неправильно выбрал скорость движения транспортного средства, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, допустил наезд на остановившийся с левым поворотом автомобиль «Хендэ-Акцент».
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля «Хендэ» — женщина 1973 года рождения. Предварительной причиной ДТП стал неверный выбор скоростного режима водителем «Форд-Фокус».
За 2 апреля выявлено нарушений ПДД:
Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 37
Выезд на полосу встречного движения — 45
Непредоставление преимущества пешеходам — 249
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 23
Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 91
Неиспользование ремней безопасности — 844
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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