ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 2 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 2 апреля произошло 2 ДТП с пострадавшими, 3 человека получили травмы различной степени тяжести.Так, околов Екатеринбурге на бульваре Д.-Уральского, около дома № 2, женщина — водитель автомобиля «Ниссан-Патрол», двигаясь по бульвару Д.-Уральского со стороны ул. Московской в сторону ул. Амундсена, допустила наезд на пешехода, женщину 1946 года рождения, переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому перекрестку. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке со стороны пешехода, который перед переходом не убедился в безопасности.В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, госпитализирована в ГКБ № 24.в Екатеринбурге на проспекте Ленина водитель автомобиля «Форд-Фокус», двигаясь по проспекту Ленина, неправильно выбрал скорость движения транспортного средства, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, допустил наезд на остановившийся с левым поворотом автомобиль «Хендэ-Акцент».В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля «Хендэ» — женщина 1973 года рождения. Предварительной причиной ДТП стал неверный выбор скоростного режима водителем «Форд-Фокус».Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 37Выезд на полосу встречного движения — 45Непредоставление преимущества пешеходам — 249Нарушения водителями маршрутного транспорта — 23Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 91Неиспользование ремней безопасности — 844Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области