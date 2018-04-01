Полиция задержала двух екатеринбуржцев, нападавших на прохожих в Пионерском

В Екатеринбурге задержали двух молодых людей 1998 и 1996 годов рождения, подозреваемых в серии разбойных нападений на прохожих на территории микрорайона Пионерский.Сообщения о нападениях в квадрате улиц Советская — Уральская — Смазчиков — Солнечная стали поступать в полицию вечером 31 марта. Пострадавшие (шесть человек) рассказывали, что двое мужчин в масках наносили удар в лицо тяжелыми металлическими предметами, забирали ценные вещи и скрывались.Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Нападавшими оказались двое местных неработающих жителей, ранее судимых: один — за грабежи, другой — за наркотики.— Примерно через час после первого сообщения возле дома номер 3 по улице Пионеров нарядом полиции были замечены схожие по описанию молодые люди. Задержанных доставили в дежурную часть. При личном досмотре у них были обнаружены маски, небольшие металлические гантели, а также сотовые телефоны и другое имущество, похожее на похищенное у пострадавших, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Задержанные признались в содеянном. По их словам, в тот вечер они употребляли спиртное. По предварительной информации, от их действий пострадали шесть человек.— Есть информация, что один из граждан оказался достаточно физически подготовлен и злоумышленникам пришлось ретироваться, — добавили в отделении по связям со СМИ.Полиция просит граждан, пострадавших от действий данных лиц, обращаться в органы внутренних дел по телефонам 8 (343) 3564203, (343) 2941494.Отметим, что сейчас задержанные находятся под стражей. Им грозят сроки до 10 лет.