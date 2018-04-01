Новости дня
09:02 | 3.04.2018
В Екатеринбурге из-за капитального ремонта перекрыли улицу Патриса Лумумбы
Ограничения продлятся до 10 июня 2018 года.
© «Вечерние Ведомости»
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