В Екатеринбурге из-за капитального ремонта перекрыли улицу Патриса Лумумбы

09:02 | 3.04.2018

Улица Патриса Лумумбы на участке от Военной до Братской, 27/1, перекрыта из-за работ по капитальному ремонту и прокладки сети канализации. Подрядчиком является ООО «Региональное ДРСУ».



Ограничения продлятся до 10 июня 2018 года.