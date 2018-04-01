Екатеринбургский депутат, призывавший оскорбить Собчак, возвращается на родину

22:45 | 2.04.2018

Екатеринбургский депутат Евгений Боровик, раннее объявший конкурс на публичное оскорбление кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, возвращается в Екатеринбург в связи с прекращением уголовного дела.



О возвращении в Екатеринбург Боровик заявил на стене в своем профиле в Facebook. «Сейчас звонил мой юрист из Екатеринбурга и сказал, что ему сообщили, что по результатам проведенной лингвистической экспертизы в моих высказываниях относительно Собчачки не найдено признаков экстремизма и призывов к разжиганию социальной розни. Сами высказывания носят негативный характер, но не нарушают законодательства РФ. Так что обвинения все сняты, маски сброшены», - написал Боровик.



Напомним, раннее Ксения Собчак подала заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела против Боровика. Тогда в отношении депутата возбудили дело по статье 282 за разжигание розни, после чего Боровик и покинул страну.



Фото: cod61.ru