В Свердловской области назначен новый замминистра социальной политики

22:30 | 2.04.2018

Замминистра социальной политики Свердловской области назначен Сергей Гайда – бывший заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, сообщает областной департамент информполитики.



В этой должности Гайде предстоит курировать проект введения единой социальной карты, который был создан для облегчения представление госуслуг на территории региона. Контракт с новым замминистра социальной политики региона рассчитан на 3 года.



Отметим, что прошлую должность Гайды занял экс-глава комитета по экологии и природопользования администрации Екатеринбурга Егор Свалов – теперь он является замминистра энергетики и ЖКХ области.



Фото: сайт правительства Свердловской области