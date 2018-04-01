Для Евгения Ройзмана стало «новостью» появление законопроекта о «сильном мэре»

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вновь удивляет горожан своими заявлениями. Сегодня, 2 апреля, на митинге на площади Обороны, темой которого было заявлено сохранение всенародных выборов мэра, он подчеркнул, что уровень организации мероприятия очень высокий — «все трезвые». Получается, что один из показателей успешности митинга — это вовсе не достижение заявленной цели, а отсутствие выпивших участников?Кроме этого, Евгений Ройзман, ратующий за исполнение закона, почему-то публично умолчал о том, что организаторы превысили количество участников, которое было указано в заявке, — вместо максимальных 99 человек пришло порядка 1700. То есть полицейские, обеспечивающие правопорядок, были вправе на месте заявить об этом организатору — депутату гордумы Дмитрию Головину, но дипломатично не вмешались в действо.Удивлял Ройзман и другими весьма бредовыми заявлениями. По его словам, инициаторы законопроекта о введении в Екатеринбурге «советской системы» (обсуждается, что главу города будут выбирать депутаты, при этом ликвидируется двуглавая система, но появляется «сильный мэр», на пост которого Ройзман вряд ли потянет, отчего и симпатизирует протестным настроениям. — Прим. ред.) готовили законопроект тайком. «Мы совершенно случайно узнали, что они его вносят», — заявил Ройзман. Удивительно, но СМИ обсуждают изменение порядка избрания главы около полутора лет, и только для Ройзмана это стало открытием.От главы Екатеринбурга также прозвучала косвенная угроза в адрес властей — он пообещал, что в следующий раз выведет на улицы значительно больше народу.Характерен и другой момент — организаторы выдавали всем желающим воздушные шары красного цвета (под цвет мокасин Ройзмана). Подобную тактику ранее использовали сторонники Алексея Навального — только символом антипрезидентских выступлений стала желтая утка.