В Екатеринбург прибыла комиссия для оценки готовности города к ЭКСПО-2025

21:42 | 2.04.2018

Сегодня в Екатеринбург прибыла Инспекционная комиссия Международного бюро выставок, задача которой — оценить готовность города принять выставку ЭКСПО-2025. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем профиле в Instagram.



Глава региона заявил членам комиссии, что «Екатеринбург — это маленькая Россия». И в случае проведения выставки ЭКСПО-2025 в столице Урала весь мир сможет увидеть новую Россию — нацеленную на преобразования.



Известно, что Инспекционная комиссия будет работать в городе несколько дней. В их программе несколько презентаций и совещаний, а также посещение Ельцин-центра и городских музеев. «Постараемся сделать так, чтобы наш город понравился гостям. Я уверен, что мы готовы и достойны принимать ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге», — отметил Евгений Куйвашев.



Фото: Instagram