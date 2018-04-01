18:55 | 2.04.2018

Спасатели Екатеринбурга усилили патрулирование Городского пруда. За минувшие выходные были остановлены 25 человек, которые пытались пройти по льду, невзирая ни на предупреждающие надписи «Выход на лед запрещен», ни на дежурных сотрудников МЧС.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, лед уже стал опасен для передвижения: на нем обнаружены промоины, а кое-где вода уже выходит на поверхность.



В минувшие выходные в борьбе против людей, проходящих по льду, помогали 15 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. В результате профилактические беседы повлияли примерно на 50 горожан, которые все же отказались идти по льду.



Фото: ГУ МЧС по Свердловской области