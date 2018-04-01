В Екатеринбурге коллектора-вымогателя отправили в колонию на пять лет и три месяца

17:57 | 2.04.2018

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил сотрудника службы безопасности центра микрозаймов ООО «Домашние деньги» Ярослава Шушарина к пяти годам и трем месяцам лишения свободы за вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ноябре 2016 года Шушарин вымогал деньги у брата заемщицы. Женщина задолжала чуть более 12 тысяч рублей. При этом от ее брата требовали 50 тысяч рублей. У Шушарина был сообщник — неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.



Также суд установил, что в ночь с 12 на 13 ноября 2016 года Шушарин разбил в доме потерпевшего два пластиковых окна.



Отметим, что, кроме наказания в виде реального срока лишения свободы, коллектор должен выплатить штраф — 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.





Фото: blogg51.ru