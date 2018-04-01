В Невьянском лесничестве выявлены нарушения. Директор оштрафован

16:38 | 2.04.2018

Прокуратура выявила нарушения в деятельности государственного казенного учреждения «Невьянское лесничество». Установлено, что ГКУ на 9 месяцев превысило 60-дневный установленный законом срок при рассмотрении заявлений граждан о заключении договоров купли-продажи леса.



В итоге в отношении директора лесничества Виктора Мохова возбудили административное дело. Департамент лесного хозяйства Свердловской области оштрафовал его на 20 тысяч рублей.