В Серове вынесли приговор мужчине, который зарубил соперника топором

16:18 | 2.04.2018

11 лет строгого режима получил серовчанин, убивший человека топором, передает издание «Глобус».



Убийство произошло 14 декабря 2017 года в квартире дома на улице Калинина в поселке Металлург. Женщина, ее сожитель и коллега распивали спиртное, потом легли спать. Около трех часов ночи коллега, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов топором сожителю женщины, к которой он, как оказалось, был неравнодушен.



Позже ревнивец признался, что совершил убийство, так как его возлюбленная предпочла ему другого.





Фото: penza-post.ru