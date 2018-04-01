В Екатеринбурге на один автобусный маршрут, № 052, станет меньше

15:55 | 2.04.2018

Администрацией города планируется отмена автобусного маршрута № 052 «Горбольница № 7 — Начдива Онуфриева». Отсутствие информации о маршруте на новых табличках с расписанием заметили жители Екатеринбурга.



В администрации города эту информацию подтвердили, объяснив причину ликвидации маршрута тем, что автобус, соединяющий микрорайон Пионерского посёлка с Юго-Западным микрорайоном, убирают из-за «большого числа дублирующих маршрутов», добавив, что никакой конкретики пока по этому вопросу нет, точная дата закрытия маршрута неизвестна.



А вот перевозчики причиной закрытия маршрута считают желание чиновников мэрии пересадить всех пассажиров на муниципальный транспорт.



— Это один из самых прибыльных маршрутов в городе. У нас был контракт на 5 лет с 2012 года, и с прошлого августа они держат нас в подвешенном состоянии. Точной даты, когда маршрут должен исчезнуть, пока нет. Мэрия хочет пересадить весь город на свой транспорт, чтобы зарабатывать больше денег, — говорят в руководстве транспортной компании «Авто Гамма».



Напомним, что этот маршрут уже попадал в список ликвидируемых маршрутов в августе 2017 года, но из-за судебных разбирательств между региональным УФАС и мэрией сроки ликвидации маршрута тогда перенеслись, а вот теперь, видимо, наступили, и в скором времени жители двух районов города будут вынуждены пользоваться другими маршрутами.



Фото: ngzt.ru