21 апреля в уральской столице пройдет общегородской субботник

15:53 | 2.04.2018

1 апреля в Екатеринбурге стартовал «месячник чистоты». В плане мероприятий комплексная уборка объектов улично-дорожной сети, лесов и парков, придомовых и дворовых территорий и так далее, а 21 апреля состоится общегородской субботник.



По словам председателя Комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, сейчас проводится поэтапное переоборудование уборочной техники для работы в летних условиях. Пока, в связи с периодическими снегопадами, из города продолжают вывозить снег. Всего с начала холодного сезона с улиц уральской столицы вывезли 755 тысяч 863 тонны снега. Что касается жалоб жителей, то больше всего их поступает из-за скользких тротуаров.



Екатеринбуржцев приглашают принять активное участие в «месячнике чистоты». Контролировать уборку будут квартальные и районные администрации.





Фото: izi.im