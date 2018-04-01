В Екатеринбурге полицейские в ходе обысков нашли том уголовного дела Евгения Ройзмана

Изданию veved.ru стали известны некоторые забавные подробности задержания, о котором сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Напомним, что оперативники ОБОП при силовой поддержке бойцов СОБР провели серию обысков по местам жительства членов группы, промышлявших кражами из квартир и легковых автомобилей. Двое из задержанных являются гражданами Грузии.Выяснилось, что в ходе обысков по одному из адресов на улице Ферганской был обнаружен том старого уголовного дела, возбужденного в отношении ныне главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана в 1980 году. Он обвинялся сразу по четырем статьям УК РСФСР. С какой целью том хранился в квартире и какое отношение может иметь Ройзман к членам преступной группы, неизвестно.Кроме этого, понятые были удивлены реакцией задержанных: «когда в дверь постучались», они моментально стали избавляться от улик, выбрасывая ворованные вещи (в том числе мобильные телефоны) в окна.