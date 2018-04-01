Оргкомитет обсудил подготовку празднования 300-летия Нижнего Тагила

Сегодня на заседании оргкомитета обсуждались вопросы подготовки празднования 300-летия Нижнего Тагила. Отмечать юбилей, напомним, город будет в 2022 году.— Сформирован план, который, проводя параллели с областной программой, можно назвать «Пятилеткой развития Нижнего Тагила». В плане отражены не только направления по подготовке праздничных мероприятий, но и большой блок по благоустройству города, строительству и реконструкции объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, реставрации объектов культурного наследия, — сказал на заседании Евгений Куйвашев.О том, как должен преобразиться город, рассказал и мэр Сергей Носов. По его словам, основная цель подготовки юбилея — это повышение качества жизни тагильчан и инвестиционной привлекательности, а также развитие туризма и бесперебойное функционирование социальной инфраструктуры.— Запланирован переход к системе «Умный город». Мы обязаны за короткий период создать условия, делающие город комфортным для самореализации талантливой молодежи, — сказал Сергей Носов.Напомним, что в рамках подготовки к 300-летию планируется строительство моста через Тагильский пруд, введение дополнительных трамвайных веток, реконструкция спортивного стадиона «Высокогорец» и Нижнетагильского театра кукол и многое другое. Сенатор Эдуард Россель также добавил, что необходимо отремонтировать здание бывшего Главного управления Нижнетагильского горнозаводского округа Демидовых.