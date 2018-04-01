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14:27 | 2.04.2018

Прокуратура обнародовала результаты проверок екатеринбургских ТЦ

Свердловская прокуратура представила результаты проверок ТЦ Екатеринбурга на соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

В настоящее время проверено семь ТЦ: «Карнавал», «Мегаполис», «Свердловск», «Радуга парк», «Аида», «Гулливер» и «Комсомолл». Еще в девятнадцати на данный момент идут проверочные мероприятия.

По результатам проверок выявлены нарушения. Так, в ТРЦ «Комсомолл» пожарные выходы захламлены, двери эвакуационных выходов закрыты, не срабатывает сигнализация, при отделке используются горючие материалы, планы эвакуации не соответствуют действительности.

В ТРЦ «Свердловск» на путях эвакуации располагаются торговые киоски, пожарная сигнализация работает некорректно, в некоторых местах ее не слышно, ширина эвакуационных выходов менее нормы (120 см), при отделке использованы горючие материалы.

В ТРЦ «Мегаполис» отсутствуют знаки путей эвакуации. В детском центре «Планета игрек» при нажатии пожарной сигнализации эвакуационные двери открылись позже нормативного времени (через 1,5 мин.), центральный выход игровой зоны не соответствует нормативам (ширина прохода 1,1 м при нормативе 1,2 м); планы эвакуации размещены не на видных местах; на входе-выходе нет знаков пожарной безопасности, стрелок, указывающих направление движения, заблокирована дверь на путях эвакуации.

В ТРЦ «Аида» и ТРЦ «Гулливер» нарушения одинаковые: отсутствие знаков путей эвакуации, ширина эвакуационных выходов менее нормы, отсутствие в пожарных коробах огнетушителей и пожарных рукавов, захламление выходов, из-за перепланировки нарушены конструктивные элементы зданий.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что меньше всего нарушений выявлено в ТРЦ «Радуга парк».

Кроме того, отметим, что на горячую линию по безопасности ТЦ поступило 92 обращения, информация по ним также проверяется.

Сейчас проверки торговых центров продолжаются.

— По итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования к нарушителям, прокуратура будет добиваться реального устранения нарушений, — говорится в сообщении.

Напомним, что Генеральная прокуратура РФ инициировала проверки ТЦ по всей стране после трагедии в Кемерове, где при пожаре погибло 64 человека.


Фото: welcomeinufa.com

© «Вечерние Ведомости»

 


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