Пойман один из грабителей, напавших на таксиста в Екатеринбурге

14:00 | 2.04.2018

В Екатеринбурге полиция задержала одного из предполагаемых участников нападения на таксиста, которое произошло вечером 24 марта.



В тот день трое неизвестных доехали на такси от железнодорожного вокзала до ВИЗа. По прибытию в пункт назначения один из них достал пистолет и, угрожая водителю, забрал у него сотовый телефон и деньги (общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей). После ограбления злоумышленники потребовали отвезти их на улицу Смазчиков. Приехав туда, водитель такси выскочил из машины и сбежал.



В настоящее время задержан только один участник нападения – неработающий, ранее судимый житель Екатеринбурга. Его удалось задержать по фотороботу. При досмотре у мужчины изъяли пневматический пистолет.



- Кроме того, у сотрудников полиции есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, и просят всех, кто мог пострадать от его противоправных деяний, сообщить в органы внутренних дел по телефону: (343)356-42-03, - отметили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.