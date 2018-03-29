На Урале задержали группу злоумышленников, промышлявших кражами из квартир и авто

13:41 | 2.04.2018

Сегодня утром задержали группу, которая занималась кражами из квартир и машин на Урале, об этом сообщает пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.



Группа состояла как минимум из четырех человек, причем двое из них являются гражданами Грузии, на территории РФ они находились нелегально.



Злоумышленники совершали преступления на территории Свердловской и Челябинской областей. Одна из схем краж выглядела так: преступники заранее повреждали колеса автомобиля, затем предлагали помощь, отвлекали владельца и похищали из салона ценные вещи.



- Сегодня утром сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели серию обысков по местам жительства членов группы, промышлявших кражами из квартир и легковых автомобилей. Сыщики обнаружили и изъяли большое количество ранее похищенного у граждан имущества, в том числе ордена и медали, кортик, банковские карты. Среди конфискованного также две иномарки – «BMW X5» и «Volvo XC90, - рассказал полковник Горелых, добавив, что среди жертв злоумышленников есть судьи Областного и Ленинского районного суда Екатеринбурга.



Сейчас по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отметим, что операцией по изобличению группы руководил начальник ОБОП подполковник полиции Сергей Максимов.





Фото: В. Н. Горелых