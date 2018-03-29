Скончалась женщина, пострадавшая в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

13:20 | 2.04.2018

Скончалась женщина, которая пострадала в ДТП на 105-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, где столкнулись Audi, Hyundai Elantra и Honda Civic.



Напомним, что авария произошла в пятницу, 30 марта. Травмы получили семь человек, в том числе трое детей. По предварительной информации, виновником стал водитель Audi, который не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль. По факту ДТП ранее уже возбудили уголовное дело.



37-летняя погибшая женщина находилась за рулем Hyundai Elantra. В аварии также пострадали два ее сына.





Фото: В. Н. Горелых