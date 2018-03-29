ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 30 марта по 1 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, с 30 марта по 1 апреля произошло 14 ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб, ещё 23 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе 6 детей.Так,в 15:34 на 104-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиля «Ауди А4» неправильно выбрал дистанцию до впереди двигающегося автомобиля «Хендэ-Элантра» и допустил с ним столкновение, после чего автомобиль «Хендэ-Элантра» выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «Хонда-Цивик».В результате ДТП водитель «Хендэ-Элантра» доставлена в ГБ с тяжелыми травмами, впоследствии скончалась; пассажир «Хендэ-Элантра» мальчик 2012 года рождения доставлен в ГБ, диагноз: СГМ, тупая травма живота, перелом левого плеча; водитель «Хонды-Цивик» доставлен в ГБ, диагноз: открытый перелом правого подколенника; пассажир «Хонды-Цивик» мальчик 2015 года рождения доставлен в ГБ, диагноз: ОЧМТ, скальпированная рана волосистой части головы; пассажир «Хонды-Цивик» мальчик 2010 года рождения доставлен в ГБ, диагноз: тупая травма живота, разрыв брюшной полости; пассажир «Хонды-Цивик» женщина 1987 года рождения доставлена в ГБ, диагноз: ЗЧМТ, внутренние гематомы. В настоящий момент установлено, что один из пострадавших детей находился в детском кресле, двое перевозились с использованием бустера.в 19:45 в Екатеринбурге на улице 8 Марта женщина — водитель автомобиля «Порше-Кайен» неправильно выбрала дистанцию до впереди двигающегося автомобиля ВАЗ-21120, который отбросило на попутный автомобиль «Субару-Легаси».В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ-21120 — мальчик 2011 года рождения — доставлен в 9-ю ДКБ, диагноз: ушибы.в 21:40 в Екатеринбурге на улице Титова водитель автобуса «Богдан» допустил резкое начало движения транспортного средства и падение пассажира в салоне.В результате ДТП пассажир автобуса женщина 1959 года рождения доставлена в 23-ю ГКБ, диагноз: ушиб мягких тканей лица.в 18:45 на 11-м км автодороги Екатеринбург — Н. Тагил — Серов водитель автомобиля «Форд-Фокус» неправильно выбрал скорость движения, допустил наезд на препятствие — металлическое ограждение на разделительном газоне.В результате ДТП водитель получил травмы и доставлен в 23-ю ГКБ города Екатеринбурга.в 22:10 в Екатеринбурге на перекрестке Объездной автодороги и Чусовского тракта водитель автомобиля «Ниссан» допустил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.В результате ДТП пешеход — мужчина 1998 года рождения — доставлен в 23-ю ГКБ с тяжелыми травмами.в 23:20 на 89-м км автодороги с. Горбуновское — с. Байкалово — г. Ирбит водитель автомобиля ВАЗ-21140 неправильно выбрал скорость движения, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречной автомашиной «Джили МК», которую после столкновения откинуло на позади движущийся в попутном направлении автомобиль «Ниссан-Террано».В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21140 доставлен в ГБ.в 09:15 на 58-м км подъездной автодороги к п. Староуткинск от автодороги Первоуральск — Шаля водитель грузового автомобиля КамАЗ-53212, неправильно выбрав скорость движения при объезде припаркованного автомобиля, допустил занос и столкновение со встречной автомашиной «Дэу-Нексия».В результате ДТП водитель «Дэу-Нексия» самостоятельно обратился за медицинской помощью в ГБ г. Первоуральска, диагноз: растяжение связок шеи, ушиб волосистой части головы.в 03:45 в Талице на улице Луначарского водитель автомобиля «Дэу-Нексия» не обеспечил контроль за движением транспортного средства, допустил занос и наезд на препятствие — дорожное ограждение.В результате ДТП пострадал сам водитель автомобиля, которому назначено амбулаторное лечение, диагноз: ушиб левого коленного сустава; пассажир — мужчина 1993 года рождения — госпитализирован в Талицкую ЦРБ, диагноз: сотрясение головного мозга.в 17:05 в Екатеринбурге на улице Технической водитель автомобиля «Лада-Приора» при начале движения на парковке торгового комплекса допустил наезд на пешехода — женщину 1939 года рождения, которая двигалась слева направо по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП женщина госпитализирована в ЦГБ № 23, диагноз: закрытый перелом левой кости левой руки.в 08:15 на 284-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель автомобиля «Шевроле-Авео» после завершения обгона не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем «Форд-Фокус», следующим во встречном направлении.В результате ДТП пассажир автомобиля «Форд-Фокус» женщина 1987 года рождения госпитализирована в ЦГБ г. Ревды, диагноз: тупая травма грудной клетки, ушиб правого легкого.в 09:00 на 43-м км автодороги Екатеринбург — Полевской водитель автомобиля «Шевроле-Лачетти», следуя в сторону г. Полевской, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем ГАЗ-331061.В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле-Лачетти» госпитализирован в ЦГБ г. Полевской, диагноз: ушиб грудной клетки, ушиб позвоночника, левого плеча; пассажир автомобиля «Шевроле-Лачетти» мужчина 1979 года рождения получил травмы различной степени тяжести: ушиб грудной клетки, ушиб правой голени.в 14:40 в Екатеринбурге на улице Токарей водитель автомобиля «Лада-111960», двигаясь по ул. Токарей, не обеспечил постоянного контроля за движением автомобиля, допустил наезд на автомобиль «Киа-Сол», который в результате столкновения допустил наезд на впереди стоящий автомобиль «Нексия».В результате ДТП пострадала водитель автомашины «Киа-Сол», которой назначено амбулаторное лечение, диагноз: повреждение связок.в 18:50 в Нижнем Тагиле на улице Балакинской водитель автомобиля ВАЗ-2111, мужчина 1991 года рождения (водительское удостоверение не получал), в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил столкновение со встречным автомобилем «Ниссан-Санни».В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2111 получил травмы: ушиб грудной клетки, ушибы лица; водитель и пассажир автомашины «Ниссан» получили травмы: водитель — ушиб грудной клетки; ребенок, мальчик 7 лет, — ушиб мягких тканей лица. Ребенок находился в бустере, был пристегнут ремнем безопасности.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 135Выезд на полосу встречного движения — 132Непредоставление преимущества пешеходам — 639Нарушения водителями маршрутного транспорта — 70Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 284Неиспользование ремней безопасности — 2351Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.