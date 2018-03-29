Куйвашев, Шипулин и «Уральские пельмени»: в Екатеринбурге пройдет традиционный «Матч Звезд»

12:53 | 2.04.2018

27 апреля в КРК «Уралец» в Екатеринбурге пройдет четвертый благотворительный хоккейный «Матч Звезд», в котором примут участие знаменитые спортсмены, политики и звезды шоу-бизнеса.



В этом году в матче примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, спортсмены Александр Легков, Иван Алыпов, Антон Шипулин, Николай Круглов и Иван Черезов, артисты «Уральских пельменей» Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев, актеры Марат Башаров, Андрей Мерзликин и Андрей Бурковский, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и солист группы «УмаТурман» Сергей Кристовский. Комментировать игры будет спортивный журналист Илья Трифанов.



— Мы стараемся сделать турнир по-настоящему семейным праздником. Помимо спортивных баталий запланированы фото- и автограф-сессии, конкурсы, концерт. Все мероприятия праздника рассчитаны на зрителей всех возрастов, поэтому мы ждем не только отцов семейств — хоккейных болельщиков, но и мам, бабушек, дедушек и, конечно, детей, — рассказал организатор турнира Дмитрий Чукреев.



Напомним, что вырученные от продажи билетов деньги направят на строительство детской спортивной площадки в одном из детских домов Свердловской области.