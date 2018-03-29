В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве ЖСК «Первый Николаевский»

12:33 | 2.04.2018

Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении должностных лиц жилищно-строительного кооператива, ответственных за строительство многоквартирного комплекса на улице 3-го Интернационала в Екатеринбурге.



По всей видимости, речь идет о ЖСК «Первый Николаевский». Первую очередь жилого комплекса должны были сдать еще в августе 2015 года, полностью строительство планировалось завершить в 2018 году. Летом 2016 года работы на объекте были полностью приостановлены.



По словам главы пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, сейчас спецтехника и рабочие на площадке отсутствуют, денежные средства гражданам не возвращены. Пострадали более 100 человек.



Следователи органов внутренних дел Российской Федерации, с целью установления точного количества пострадавших и суммы причиненного им ущерба, просят граждан обращаться в отдел № 2 следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15а, кабинет № 509, или по телефонам +7 (343) 358-75-95, 358-70-12 и 358-70-61.





Фото: domofond.ru