«Обманули всю страну»: ограбление уральской пельменной оказалось розыгрышем

12:14 | 2.04.2018

30 марта на странице екатеринбургского бистро «Замес» в соцсетях появилось сообщение об ограблении. В нем говорилось, что трое неизвестных в масках вынесли из кафе весь запас пельменей — около 50 кг, — так как в кассе не было денег. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу факт ограбления опровергали.



Как сообщают «Моменты», это была рекламная акция заведения. Создатели пельменной готовятся к фестивалю «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», для чего сняли ролик с инсценировкой ограбления.



«Иногда такое случается: сняли шуточный видос и случайно обманули всю страну», — говорится под видео.



