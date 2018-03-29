Конфликт вокруг завода «Промавтоматика» закончился возбуждением уголовного дела

12:08 | 2.04.2018

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении одного из фигурантов коммерческого спора вокруг ОАО «Завод Промавтоматика». По неподтвержденной информации, силовиков заинтересовала деятельность бывшего юриста предприятия Владимира Яшина, который ранее обвинял в имитации рейдерского захвата завода его гендиректора Александра Пономарева.



Крайне интересна оперативность следователей свердловского ГСУ, которым понадобилось меньше месяца для принятия решения о возбуждении уголовного дела, и это при том, что материалы сначала собирались сотрудниками УЭБиПК, а сам экономический профиль дела требует крайне внимательного изучения документов, проведения финансовой и иных экспертиз.



Напомним, что спор вокруг завода разгорается из-за того, что в конце 2017 года право собственности на почти 30 % имущественного комплекса (административное здание и производственный корпус) было зарегистрировано на ООО «СМУ № 7». Поводом стало постановление Куединского районного суда Пермского края, который утвердил мировое соглашение между СМУ № 7 и заводом.



По нему СМУ № 7 обязано в течение 18 месяцев с момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость выплатить заводу «Промавтоматика» около 90,3 млн рублей. Гендиректор завода Александр Пономарев заявляет, что ничего не знал о судебном процессе и принятом решении. Владимир Яшин же утверждает, что Пономарев сам дал ему задание продать активы общества и действовал по доверенности.



Редакция veved.ru готова предоставить площадку Владимиру Яшину, чтобы прокомментировать появившуюся информацию либо опровергнуть её.



На фото гендиректор ОАО «Завод Промавтоматика» Александр Пономарев, фото: Мария Войнакова, ЕТВ