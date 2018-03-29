В Горном Щите утром загорелся киоск

11:53 | 2.04.2018

Сегодня утром на улице Горнощитской в поселке Горный Щит в Екатеринбурге загорелся киоск. Сообщение поступило к пожарным в 08:12, а в 08:31 огонь был потушен.



— На площади 12 кв. м повреждена внутренняя обшивка киоска. В тушении пожара были задействованы 1 единица техники, 3 человека личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





Фото: jr1.ru