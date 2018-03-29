В уральской колонии начали дрессировку шести щенков среднеазиатской овчарки (ФОТО)

В колонии-поселении № 66, расположенной в поселке Решеты Первоуральского городского округа, начали подготовку шести щенков среднеазиатской овчарки, которые появились на свет в начале февраля.— В дальнейшем подросшие щенки будут распределены в подразделения ГУФСИН для использования в караульной службе подразделений охраны, — рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.Кроме того, в этом году в племенном питомнике КП-66 начнут разведение бельгийской породы овчарок.Отметим, что щенки данного питомника «несут службу» также в Омской области и Пермском крае.