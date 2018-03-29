В Екатеринбурге на объектах ЧМ-2018 проведено более 80 проверок пожарной безопасности

В Екатеринбурге в силовых ведомствах прошел ряд встреч с участием начальника Сибирского регионального центра МЧС России Сергея Диденко. Обсуждали обеспечение безопасности игр чемпионата мира по футболу.Как сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС, вся необходимая численность и техника будут своевременно приведены в готовность и выполнят свои функции в полном объеме.В настоящее время в Екатеринбурге прошло более 80 проверок пожарной безопасности на объектах ЧМ: стадионе, тренировочных площадках, объектах транспортной инфраструктуры, здравоохранения, проживания спортсменов и болельщиков, предприятиях жизнеобеспечения.«В числе приоритетных мероприятий — знакомство с планировкой, конструктивными особенностями и системами пожарной защиты объектов, пожарно-тактические учения и межведомственные тренировки, комиссионные обследования зданий и сооружений, инструктажи с руководством объектов, персоналом, обслуживающим спортивные и прочие мероприятия, волонтерами», — говорится в сообщении.