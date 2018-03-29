3–4 апреля Екатеринбург проинспектирует комиссия МБВ

10:27 | 2.04.2018

Инспекционная комиссия Международного бюро выставок 3–4 апреля посетит Екатеринбург, где оценит возможность проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025. В частности, инспекторы осмотрят площадку, зарезервированную под выставку. Возглавит делегацию Джай-Чул Чой — посол Кореи в Дании.



Затем, 5 апреля, представители МБВ отправятся в Москву, где проведут встречи с руководством РФ.



— Делегация МБВ встретится с высшим руководством РФ, представителями федеральных и региональных органов власти, гражданского общества, деловых и культурных кругов, — говорится в сообщении пресс-службы заявочного комитета ЭКСПО-2025.



Отметим, что ранее, 5–8 марта, инспекционная комиссия МБВ уже посетила Японию, на 17–19 апреля запланирован визит в Азербайджан. Напомним, что за право проведения ЭКСПО Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победителя узнаем в ноябре этого года.





Фото: talkypic.com