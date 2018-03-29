В ДТП в Нижнем Тагиле пострадала женщина и 7-летний ребенок

09:57 | 2.04.2018

Накануне вечером на улице Балакинской в Нижнем Тагиле произошло ДТП. 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Sunny, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, сообщает издание «Между строк».



В результате пострадала женщина и ее 7-летний ребенок. К счастью, они отделались ушибами. По словам очевидцев, мужчина, управлявший ВАЗом, был нетрезв. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила добавили, что у него не было прав на управление автомобилем.







Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила