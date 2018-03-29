В Серове полиция уничтожила более 3,5 кг наркотических средств

Сотрудники полиции Серова уничтожили более 3,5 кг наркотических средств — вещественных доказательств по более чем 60 уголовным делам, которые расследовались в 2016–2017 годах.— В соответствии с актом уничтожения после проведения соответствующей сверки в огонь отправились конверты с наркотиками и коробки с различными приспособлениями для их изготовления и потребления, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.Мероприятие проходило совместно с представителями здравоохранения и Роспотребнадзора.