«В целом неплохо»: на «Екатеринбург-Арене» прошел первый тестовый матч

Сегодня «Екатеринбург-Арена» впервые «перенесла» на себе футбольный матч, который прошел между командами «Урал» и «Рубин». Посмотреть на игру на новом стадионе пришло около 20 тысяч человек.Как передает ТАСС, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» счел, что первый тестовый матч на реконструированном стадионе в Екатеринбурге прошел хорошо. «Мы видели очень быстрое очищение чаши стадиона после игры. Временные трибуны немного использовались, все прошло хорошо. И поле выдержало, не пострадало. В целом все прошло вполне неплохо», - отметил Сорокин.Отметим, что «Урал» сыграл с «Рубином» вничью – игра завершилась со счетом 1:1. Примечательно, что игру начали с минуты молчания – болельщики и футболисты почтили память погибших в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».На тестовом матче также присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Тестовые матчи показывают, насколько наш стадион готов к приёму гостей со всего мира, и мы внимательно проанализируем все недостатки. Наша арена станет одной из самых красивых, удобных и лучших в стране. Наши победы впереди!» - написал глава региона в своем профиле в Instagram.Напомним, 15 апреля «Урал» примет московский «Спартак» во втором тестовом матче на «Екатеринбург-Арене». В этот же день состоится торжественная церемония открытия стадиона.