В одном из магазинов Екатеринбурга случился потоп

17:06 | 1.04.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге в магазине «Магнит» на ул. Кирова сработала пожарная сигнализация. По словам очевидцев, позже им сообщили, что это были учения, однако затем спустя некоторое время по стенам потекла вода.



Из-за потока черной воды, которая внезапно потекла по стенам, посетителей и сотрудников магазина эвакуировали. Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.



Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com