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14:50 | 1.04.2018
В Екатеринбурге разыскивают водителя автобуса, по вине которого в ДТП пострадала девушка
Происшествие случилось вчера, 31 марта, вечером на остановке «Декабристов» (перекрёсток Розы Люксембург — Декабристов). Пассажирка автобуса №19 выходила из транспорта – и в этот момент водитель начал движение. В результате девушка упала, водитель скрылся с места ДТП.
По информации ГИБДД Екатеринбурга, в ДТП девушка получила ушибы и ссадины и была доставлена в детскую больницу № 9. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя автобуса.
Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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