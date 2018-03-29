В Екатеринбурге разыскивают водителя автобуса, по вине которого в ДТП пострадала девушка

14:50 | 1.04.2018

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разыскивают водителя автобуса №19, по вине которого накануне вечером произошло ДТП.



Происшествие случилось вчера, 31 марта, вечером на остановке «Декабристов» (перекрёсток Розы Люксембург — Декабристов). Пассажирка автобуса №19 выходила из транспорта – и в этот момент водитель начал движение. В результате девушка упала, водитель скрылся с места ДТП.



По информации ГИБДД Екатеринбурга, в ДТП девушка получила ушибы и ссадины и была доставлена в детскую больницу № 9. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя автобуса.



Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга