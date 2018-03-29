В Екатеринбурге к ЧМ-2018 в фан-зонах появятся шатры, стоимостью 1,1 млн рублей

14:33 | 1.04.2018

В Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу-2018 в фан-зоне, расположенной в парке им. Маяковского, появятся шатры, стоимость которых может достигать 1 196 667 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.



Известно, что заказчиком закупки является МАУК ЦК «Урал». Исполнителю предстоит предоставить в аренду каркасно-тентовые конструкции с сопутствующим оборудованием и руководством по эксплуатации. Срок аренды составит всего 45 дней — в период с 1 июня до 15 июля.



Фото: екатеринбург.рф